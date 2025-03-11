У Литві заявили, що з Кремлем треба розмовляти з "пістолетом на столі"

Кремлі ніколи не дотримувалися домовленостей.
У переговорах з агресоркою Росією потрібен "жорсткий і суворий" підхід та дипломатія. Адже Москва ніколи не дотримувалася домовленостей, і
Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне в інтерв’ю Fox News.
"На мою думку, єдиною ефективною дипломатією з Росією було те, що сказав Аль Капоне: єдині хороші переговори – це коли у вас є пістолет на столі. Тож, напевно, саме така дипломатія спрацює з Росією", - наголосила Шакалієне.
На запитання про те, чи можна довіряти "фюреру" Володимиру Путіну, політикиня відповіла: "Ви жартуєте? Після того, що було зроблено з моєю сім'єю Росією протягом багатьох поколінь, я не думаю, що ви знайдете хоч одного литовця, який міг би довіряти Путіну".
Шакалієне наголосила на тому, що в Кремлі ніколи не дотримувалися домовленостей. Саме тому, наголошує литовська дипломатка, "наша єдина надія полягає в тому, що жорсткий і суворий підхід президента Дональда Трампа може бути єдиним запобіжником, який триматиме Путіна під контролем". Якщо Росія порушить режим припинення вогню, "відповідь має бути негайною і жорстокою", додала Шакалієне.
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