У Литві заявляють, що НАТО має відкинути вимоги Путіна і висунути йому свої

У Литві заявляють, що НАТО має відкинути вимоги Путіна і висунути йому свої

Вимоги Кремля не відповідають міжнародному праву, вважає Анушаускас.

НАТО варто відкинути вимоги президента Росії Володимира Путіна та висунути йому зустрічні.

Таку думку LRT висловив міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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За його словами, вимоги Кремля не відповідають міжнародному праву, а також дестабілізують ситуацію у Східній Європі та виставляють регіон беззбройним перед Російською Федерацією.

"Такі остаточні вимоги Путіна мають бути відкинуті і висунуті проти самого Путіна. Тому що "червоні лінії", які він перетинав і досі проводить Захід, зокрема в Україні, перетиналися багато разів", – сказав Анушаускас.

Він також наголосив на тому, Що США і НАТО можуть говорити з Росією. Втім, такі переговори "не повинні проводитися за спиною країн, яких ці переговори стосуються".

Анушаускас зауважив, що Україна має можливості і сили, щоб серйозно протидіяти РФ і захищати свій суверенітет.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація 10 січня 2022 року проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Крім того, очікується, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО. Наступного дня, 11 січня - переговори представників Росії та ОБСЄ.

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