Прапор Лівії / © Associated Press

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Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях агресорки Росії. Зокрема, по її кораблях, суднах із військовими вантажами та танкерах тіньового флоту.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи погрози Лівії, яка підтримує РФ, через удар по порту Бенгазі.

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«Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора. Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії. Це реалізація невід’ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН.», — йдеться у заяві.

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У відомстві наголошують, що Київ «нікого не „втягує“ та нікуди не „переносить“ війну. Операції спрямовані виключно проти держави-агресорки.

За словами Тихого, удари ЗСУ відповідають міжнародному гуманітарному праву, а під час операцій Україна дотримується принципу пропорційності й намагається мінімізувати супутні ризики.

«Ці дії — відповідь на роки системного та брутального російського терору проти наших людей і нашої країни. Міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, на яку напали, на території агресора чи в міжнародних водах», — заявив Тихий.

Коментуючи інциденти в портах третіх країн, він закликав звертати увагу на дії Москви, яка використовує цивільну інфраструктуру інших держав у військових цілях.

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Зокрема, Тихий заявив, що загрозу для Лівії створюють саме військові кораблі РФ та перевізники зброї, які регулярно прибувають до країни.

«Приклади російської агресії проти українського, сирійського та інших народів підтверджують, що російська присутність — це завжди загроза для суверенітету, дестабілізація та хаос», — підсумували в українській стороні.

Атака на кораблі РФ — подробиці

СБУ і Сили оборони 22 листопада завдала ударів по суднах Росії біля берегів Лівії. Пошкоджень зазнали російський корвет «Меркурій», на борту якого перебував бойовий вертоліт Ка-27, а також підсанкційний суховантаж MV ANGARA, що використовувався для перевезення російської зброї.

Вибух на судні, яке стояло біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії.

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Водночас заступника голови Президентської ради Лівії Муси Аль-Коні пригрозив Україні після затоплення корабля РФ. Він зухвало заявив, що ці дії «рівнозначні оголошенню війни Лівійській державі». Саме тому країна, висловився він негайно вживатиме «всіх правових і дипломатичних заходів стримування».

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