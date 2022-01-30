У Лондоні можуть конфіскувати майно олігархів Путіна: Велика Британія готує нові санкції проти Росії

У Лондоні можуть конфіскувати майно олігархів Путіна: Велика Британія готує нові санкції проти Росії

У Великій Британії наголосили, що захист демократії - це важливіше, ніж економічні втрати.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що влада готує новий проєкт закону щодо санкцій проти Росії. Очільниця МЗС наголосила, що Лондон не виключає конфіскації майна російських олігархів.

Про це вона сказала в етері Sky News

Наступного тижня влада Великої Британії планує удосконалити санкції проти Росії через нову ймовірну агресію РФ проти України. Міністерка наголосила, що уряд готовий запровадити економічні обмеження проти будь-якої російської компанії чи установи.

"Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій", - пояснила міністерка.

Ліз Трасс наголосила, що олігархи Путіна та їхні компанії, які мають вплив на економіку Росії не сховаються від санкцій Великої Британії.

Відповідаючи на запитання, чи може бути конфіскована нерухомість у Лондоні, яка належить російським олігархам, вона сказала, що "нічого не виключено".

Законопроєкт щодо економічних обмежень проти РФ у Великій Британії планують розглянути вже наступного тижня.

На питання про те, чи можуть ці заходи вплинути на фінанси у Великій Британії, Ліз Трасс відповіла, що "найголовніше - це захист свободи та демократії", а це "важливіше, ніж нагальні фінансові питання".

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон в Twitter повідомив, що він заслухав доповідь оборонних відомств щодо ситуації на українських кордонах. Джонсон закликав Путіна уникнути вторгнення до України.

"Ситуація стає все більш тривожною – я продовжую закликати Росію взяти участь у переговорах та уникнути безрозсудного та катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.

Earlier this week, I was briefed by our defence chiefs on the situation on Ukraine’s border.



The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 30, 2022

Нагадаємо :

У випадку нової російської агресії проти України санкції, які запровадять США проти держави-агресорки, знищать російську економіку.

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