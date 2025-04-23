У Лондоні розпочалася зустріч міністрів України та Великої Британії для обговорення миру

Андрій Сибіга та Рустем Умєров / © Фото з соціальних мереж

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров зустрілися у Лондоні зі своїми британськими колегами – тіньовим міністром закордонних справ Девідом Ламмі та тіньовим міністром оборони Джоном Гілі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Сторони планують обговорити шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру і безпеки для України та всієї Європи.

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“Прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи”, – каже Андрій Сибіга.

Він висловив вдячність Великій Британії за її лідерство та підтримку у боротьбі за справедливий і тривалий мир.

У Лондоні, 23 квітня, відбувається зустріч представників України та США. Сторони обговорюватимуть можливість припинення вогню у війні Росії в Україні та розглядатимуть план Трампа про мирне врегулювання.