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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Лондоні розпочалася зустріч міністрів України та Великої Британії для обговорення миру

Сторони планують обговорити шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру і безпеки для України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Андрій Сибіга та Рустем Умєров.

Андрій Сибіга та Рустем Умєров / © Фото з соціальних мереж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров зустрілися у Лондоні зі своїми британськими колегами – тіньовим міністром закордонних справ Девідом Ламмі та тіньовим міністром оборони Джоном Гілі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Сторони планують обговорити шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру і безпеки для України та всієї Європи.

“Прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи”, – каже Андрій Сибіга.

Він висловив вдячність Великій Британії за її лідерство та підтримку у боротьбі за справедливий і тривалий мир.

У Лондоні, 23 квітня, відбувається зустріч представників України та США. Сторони обговорюватимуть можливість припинення вогню у війні Росії в Україні та розглядатимуть план Трампа про мирне врегулювання.

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