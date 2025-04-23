У Лондоні зустріч міністрів замінили на перемовини радників - Sky News

Лондон приймає радників та урядовців з п’яти країн / © Pixabay

Реклама

У Лондоні стартували перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні — участь беруть радники та урядовці.

Про це повідомляє Sky News.

У столиці Великої Британії розпочалися багатосторонні консультації, присвячені пошуку шляхів завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Реклама

Перемовини проходять у звуженому форматі за участю представників Великої Британії, США, України, Франції та Німеччини. Хоча спочатку планувалася зустріч глав зовнішньополітичних відомств, формат змінили — до обговорень долучилися радники з питань нацбезпеки та офіційні особи.

Водночас міністри закордонних справ і оборони Великої Британії — Девід Леммі та Джон Гілі — все ж проводять окремі двосторонні переговори з українською делегацією, яка прибула до Лондона.

Крім того, Джон Гілі має зустрітись із Кітом Келлогом — представником експрезидент США Дональда Трампа, який цього разу представляє американську сторону замість держсекретаря Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними WP, переговори зірвались через рішення США не брати участі у саміті. Саме їхня відмова стала вирішальною.