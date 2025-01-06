У Лукашенка відреагували на заяву Зеленського про вибачення з боку лідера Білорусі

У білоруського диктатора кажуть, що т ой лише закликав сісти за стіл переговорів.

Прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт заперечила слова президента України Володимира Зеленського про те, що Олександр Лукашенко просив вибачення під час телефонної розмови у перші дні повномасштабної війни.

Свій коментар Ейсмонт дала російським медіа.

Речниця білоруського диктатора визнала сам факт телефонної розмови Лукашенка з Зеленським на початку повномасштабного російського вторгнення і розкрила її подробиці.

"Перше. Розмова між президентами Білорусі та України у перші дні конфлікту відбулася виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, який мав у телефоні особистий контакт Зеленського", – висловилась Ейсмонт.

За її словами, під час розмови Лукашенко заявляв Зеленському, що саме президентові України начебто доведеться відповідати за загибель людей.

"Наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт спалахнув на території України, на території Зеленського, і саме йому з часом доведеться більше, ніж ком-небудь іншому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що було зроблено: 3 раунди переговорів у Білорусі і потім Стамбул", – розповіла речниця білоруського диктатора.

Вона також переконує, що Лукашенко не озвучував жодних вибачень:

"Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що".

Нагадаємо, Зеленський розповів, на початку війни Лукашенко вибачався за запуск російських ракет із території Білорусі і пропонував вдарити по заводу в РБ.

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