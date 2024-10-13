У Львові ТЦК увірвались на весілля в ресторан "Соната": святкували юристи ( фото, відео)

У Львові представники територіального центру комплектації прийшли з перевіркою у заклад, де в той час було весілля.

Про подію повідомив військовий та й юрист Сергій Косянчук.

"ТЦК у Львові поводиться агресивно. Так само як і вчора в Житомирі. Дивіться, ми щойно були на святкуванні нашого юриста Олега, і ось що відбулося: це Сихів, ресторан "Соната". Зазвичай непомітне місце, всі всередині спокійно відпочивали. Раптом ТЦК заходить з двох боків – ззаду і спереду закладу, вриваються всередину, не питаючи дозволу", - розповів він.

За його словами, ці люди були в балаклавах, вони почали шарпати жінок, когось навіть вдарили. Реагуючи на цю ситуацію "присутні їх просто вигнали їх фізично, послали і вигнали, бо це було беззаконня, яке люди більше не можуть терпіти", - сказав він.

Облава у Львові / Скрин з відео

Облава у Львові / Скрин з відео

Облава у Львові / Скрин з відео

Також Косянчук розповів, що представники ТЦК стверджували, що це СБУ, але, на його думку, це малоймовірно, бо вони б так не псували свою репутацію. Лише один співробітник показав посвідчення ТЦК, "але коли його запитали про повноваження, він просто розвернувся і пішов".

Нагадаємо, Кабмін встановив, що повістку від ТЦК потрібно забрати з пошти за три дні. Інакше — штраф від 17 до 25,5 тисяч грн.

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