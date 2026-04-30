У Львові з’явиться площа Андрія Парубія: де вона розташована

Андрій Парубій / © Facebook/Андрій Парубій

У Львові депутати міської ради ухвалили рішення про те, аби назвати площу на честь убитого народного депутата Андрія Парубія. Вона розташована в центрі Львова.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Іменем Парубія назвуть площу, розташовану поруч із будівлею обласної державної адміністрації та пам’ятником В’ячеславу Чорноволу. Це частина вулиці Винниченка.

«Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія», — йдеться в заяві Садового.

Нагадаємо, 23 квітня Київрада підтримала перейменування проїзду біля Верховної Ради (між Маріїнським парком та вул. Грушевського, 9) на честь Андрія Парубія. Вибір локації та рішення міської влади стали відповіддю на суспільний запит щодо вшанування пам’яті загиблого політика.

До слова, 2024 року Львівська міськрада перейменувала вулицю Технічну в Галицькому районі на честь Ірини Фаріон, яку було вбито у липні того ж року. Вулиця розташована поблизу «Львівської політехніки», де викладала мовознавиця, та університету Франка, де вона навчалася.

