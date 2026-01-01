У Литві назвали ймовірний термін нападу РФ на країни НАТО

Солдати НАТО / © Associated Press

Литва переглянула стратегію національної безпеки, попереджаючи про екзистенційну загрозу з боку Росії, яка може бути готовою до війни проти НАТО вже до кінця десятиліття.

Про це повідомляє LRT.

У новій редакції документа зазначається, що безпекове середовище Литви суттєво погіршилося. Основними опорами оборони держави в стратегії названі військові спроможності, стійкість суспільства та підтримка союзників.

Посадовці наголошують, що оновлений документ підкреслює необхідність цілеспрямованої підготовки держави й громадян до оборони в умовах війни.

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії до України чотири роки тому підтвердило оцінки, закладені в попередню стратегію безпеки, яку було ухвалено за два місяці до вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що Литва розпочала активну фазу зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Місцеві жителі помітили, що на мостах у прикордонних зонах одночасно розпочалися будівельні роботи. Збройні сили країни підтвердили: це підготовка до створення «Балтійської лінії оборони».