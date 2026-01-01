- Дата публікації
У Литві назвали ймовірний термін нападу РФ на країни НАТО
Оновлена стратегія національної безпеки Литви вперше чітко визначає екзистенційну загрозу для держави та прямо вказує на ймовірність того, що Росія може розпочати війну проти НАТО.
Литва переглянула стратегію національної безпеки, попереджаючи про екзистенційну загрозу з боку Росії, яка може бути готовою до війни проти НАТО вже до кінця десятиліття.
Про це повідомляє LRT.
У новій редакції документа зазначається, що безпекове середовище Литви суттєво погіршилося. Основними опорами оборони держави в стратегії названі військові спроможності, стійкість суспільства та підтримка союзників.
Посадовці наголошують, що оновлений документ підкреслює необхідність цілеспрямованої підготовки держави й громадян до оборони в умовах війни.
Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії до України чотири роки тому підтвердило оцінки, закладені в попередню стратегію безпеки, яку було ухвалено за два місяці до вторгнення РФ.
Раніше повідомлялося, що Литва розпочала активну фазу зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Місцеві жителі помітили, що на мостах у прикордонних зонах одночасно розпочалися будівельні роботи. Збройні сили країни підтвердили: це підготовка до створення «Балтійської лінії оборони».