У Литві стривожили заявою про атаки дронів
Литва планує в першу чергу посилити кордони та стратегічні об'єкти.
Вже у найближчі кілька років Литва витратить на протиповітряну оборону 500 мільйонів євро. Втім, навіть це не гарантуватиме 100% захисту повітряного простору країни.
Про це заявив командувач литовських Збройних сил Раймундас Вайкшнорас, пише LRT.
"Як і всі країни НАТО, ми не можемо на даний момент гарантувати 100% безпеку повітряного простору", – заявив він.
За його словами, на повне покриття оборонних витрат необхідно значно більше коштів, ніж вказана сума - це 10% ВВП країни.
Спочатку Вільнюс планує посилити прикордоння та стратегічні об'єкти. Вайкшнорас наголосив, що Збройні сили Литви зроблять акцент на мобільності оборонних систем, а це дозволить їм швидко переміщуватись у випадку необхідності.
"Це дасть нам змогу виявляти об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх", - пояснив команжувач Збройних сил Литви.
За його словами, НАТО наразі немає єдиного рішення для виявлення й нейтралізації ворожих дронів. Він зазначив, що нещодавно було запущено операцію "Східний вартовий" для допомоги країнам, поки вони не створять національні системи.
Як повідомлялося, тиждень тому у міжнародному аеропорту Вільнюса призупинили авіасполучення через підозру на появу дрона поблизу злітної смуги. У Національному центрі управління кризами уточнили, що, ймовірно, йшлося про цивільний дрон, запущений у районі Науянінкай.
Нагадаємо, Кремль розширює гібридні атаки проти Європи. Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських посадовців наголошує: кінцева мета кремлівського диктатора Володимира Путіна — підірвати соціальну стабільність у Європі та послабити її здатність швидко реагувати на кризи. Дії Росії є скоординованою спробою перевірити реакцію на низку методів саботажу проти НАТО.