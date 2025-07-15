У MAGA звинуватили Трампа в порушенні передвиборчої обіцянки: до чого тут Україна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до MAGA та одна з найвідданіших союзниць Дональда Трампа у Вашингтоні, розкритикувала президента США за його нове зобов’язання надіслати Україні зброю «на мільярди доларів». Грін звинуватила його в порушенні передвиборчої обіцянки та продовженні тієї самої допомоги, яку республіканці роками блокували за президентства Джо Байдена.

Про це пише The Guardian.

«MAGA [рух Трампа „Make America great again“ — ред.] не голосував за збільшення зброї для України. MAGA голосував за припинення участі США в іноземних війнах», — написала Грін у вівторок, 15 липня, в соцмережі X.

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Понеділкова заява Трампа в Овальному кабінеті, зроблена разом з очільником НАТО Марком Рютте, є відходом від його давньої позиції щодо швидкого припинення російсько-українського конфлікту та зміною риторики адміністрації щодо європейської оборони загалом.

Президент зазначив, що продажі включатимуть «повний комплект» озброєнь, зокрема ракети Patriot.

«Деякі ми відправимо протягом кількох днів», — сказав Трамп.

Критика конгресменки, можливо, не матиме значного впливу у Вашингтоні, але вона може свідчити про чергову тріщину в політичній коаліції Трампа. Грін, яка заявила, що «ніколи не голосувала за відправлення жодного цента Україні», стверджує, що вона залишається категорично проти будь-якого втручання США в зовнішні конфлікти.

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Нагадаємо, сенатор Грем заявив, що Путін вчинив велику помилку і потрібно очікувати «поворотного моменту щодо вторгнення Росії до України». Він анонсував найближчими днями «рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися».