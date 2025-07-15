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У MAGA звинуватили Трампа в порушенні передвиборчої обіцянки: до чого тут Україна
Одна з найзапекліших прихильниць Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, розкритикувала його за нове зобов’язання відправити Україні зброю на «мільярди доларів».
Конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до MAGA та одна з найвідданіших союзниць Дональда Трампа у Вашингтоні, розкритикувала президента США за його нове зобов’язання надіслати Україні зброю «на мільярди доларів». Грін звинуватила його в порушенні передвиборчої обіцянки та продовженні тієї самої допомоги, яку республіканці роками блокували за президентства Джо Байдена.
Про це пише The Guardian.
«MAGA [рух Трампа „Make America great again“ — ред.] не голосував за збільшення зброї для України. MAGA голосував за припинення участі США в іноземних війнах», — написала Грін у вівторок, 15 липня, в соцмережі X.
Понеділкова заява Трампа в Овальному кабінеті, зроблена разом з очільником НАТО Марком Рютте, є відходом від його давньої позиції щодо швидкого припинення російсько-українського конфлікту та зміною риторики адміністрації щодо європейської оборони загалом.
Президент зазначив, що продажі включатимуть «повний комплект» озброєнь, зокрема ракети Patriot.
«Деякі ми відправимо протягом кількох днів», — сказав Трамп.
Критика конгресменки, можливо, не матиме значного впливу у Вашингтоні, але вона може свідчити про чергову тріщину в політичній коаліції Трампа. Грін, яка заявила, що «ніколи не голосувала за відправлення жодного цента Україні», стверджує, що вона залишається категорично проти будь-якого втручання США в зовнішні конфлікти.
Нагадаємо, сенатор Грем заявив, що Путін вчинив велику помилку і потрібно очікувати «поворотного моменту щодо вторгнення Росії до України». Він анонсував найближчими днями «рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися».