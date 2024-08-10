У МАГАТЕ наголосили на забезпеченні фізичної цілісності Курської АЕС, щоб уникнути ядерної аварії

МАГАТЕ стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляється, відбувається в районі Курської атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на сайті відомства.

Ця АЕС має шість енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. Дві РБМК-1000 зупинені, а дві повністю готові. Будуються два блоки ВВЕР-510.

"З огляду на значну військову активність, як повідомляється, я хочу нагадати всім сторонам про забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту. Крім того, я наголошую на принципах, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточної війни між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації. До них відноситься, серед іншого, необхідність забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це діє незалежно від того, де розташована АЕС", - йдеться у повідомленні.

Гроссі закликає закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками.

"Я особисто перебуваю в контакті з відповідними органами обох країн і продовжуватиму займатися цим питанням. Я продовжуватиму інформувати міжнародну спільноту за потреби", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

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