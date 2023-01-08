У МАГАТЕ заявили, що резервне електропостачання ЗАЕС відновлено

Резервне електропостачання Запорізької атомної електростанції було відновлено після завершення ремонту лінії 330 кВ, яка була відключена викликаними обстрілами.

Про це заявило міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ, пише Інтерфакс-Україна.

"Ремонт цієї останньої активної зовнішньої резервної лінії, відкладений в останні дні через обстріл, гарантує, що зовнішнє електропостачання для основних функцій ядерної безпеки та захисту може бути забезпечене, якщо станція знову втратить зв'язок з основною зовнішньою лінією електропередачі 750 кВ", – зазначив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Постачання електроенергії з енергомережі на об'єкт, як і раніше, нестабільні.

Зв'язок із резервною лінією "Феросплавна-1" 330 кВ було втрачено 29 грудня через пошкодження на правому, підконтрольному Україні, березі Дніпра, викликаних обстрілом.

Гроссі продовжує консультації з Україною та Росією, спрямовані на узгодження та якнайшвидше запровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Місія агентства повідомила про тривожний рівень стомлюваності персоналу ЗАЕС внаслідок збільшення тривалості робочого дня та додаткових змін, а також стресу, викликаного війною.

"Мужній персонал, який працює на ЗАЕС, продовжує професійно виконувати свої обов'язки, сповнений рішучості підтримувати безпечну експлуатацію станції", — резюмував генеральний директор Гроссі.

Також читайте Росіяни змусили працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ - Генштаб

Ситуація на ЗАЕС

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз на території Запорізької АЕС знаходяться близько 500 озброєних російських окупантів.

Також окупанти пройдуть узбережжя річок на Херсонщині і намагаються переключити ЗАЕС до енергосистеми Росії.

Тим часом міжнародні партнери поки що не знають, коли росіяни можуть піти із Запорізької АЕС.

Читайте також:

ЗАЕС готують приєднати до енергосистеми Росії: "Росатом" хазяйнує в Енергодарі