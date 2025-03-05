У Макрона повідомили, чи справді він летить зі Стармером і Зеленським до Трампа

Раніше речниця французького уряду сказала, що така поїздка може відбутися "у найближчій перспективі".

Президент Франції Емманюель Макрон не планує візит до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на Єлисейський палац.

Цей інформація з’явилася після заяви речниці французького уряду Софі Пріма, яка сказала, що така поїздка "розглядається" і може відбутися "у найближчій перспективі".

Згодом у Єлисейському палаці сказали журналістам, що нова поїздка Макрона до Вашингтона "наразі не передбачена".

Нагадаємо, раніше видання Daily Mail повідомило, що вже наступного тижня Стармер та Макрон готові вирушити до Вашингтона разом із Зеленським, щоб представити президенту США Дональду Трампу спільну позицію щодо мирного плану для України.