У Макрона заявили про можливість зустрічі міністрів країн "нормандського формату"

У Макрона заявили про можливість зустрічі міністрів країн "нормандського формату"

Політики вважають, що необхідно працювати над імплементацією в рамках Мінських домовленостей.

Зустріч міністрів країн "нормандського формату" може відбутися в найближчі тижні.

Про це заявили в Єлисейському палаці за підсумками переговорів президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ці дві телефонні розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в нормандському форматі, який відбувся в Парижі в 2019 році", — йдеться в повідомленні.

Учасники телефонних розмов погодилися, що необхідно працювати над імплементацією в рамках Мінських домовленостей рішень, досягнутих на тому саміті.

"Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати в найближчі тижні міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією і Україною", — резюмував Єлисейський палац.

Додамо, що канцлер ФРН Ангела Меркель і лідер Франції Еммануель Макрон провели переговори телефоном з главою Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася після бесіди Макрона і Меркель з президентом України Володимиром Зеленським.

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