У Маріуполі люди стоять в чергах за мискою супу, а під час оформлення на роботу треба згадати про "націоналістів"

У Маріуполі російські окупанти оформленні людей на роботу змушують місцевих жителів на камеру говорити, що місто було зруйноване не РФ, а українськими націоналістами.

Про це заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, - пише Укрінформ.

«Що вони зараз роблять в Маріуполі? Якщо ти хочеш іти до роботи, яку вони пропонують – щось прибирати, розбирати ці завали, щоб разом з цією державкою-терористкою російською федерацією ховати свої воєнні злочини, то ти маєш присягнути їй на віру. Тобто вмикається камера і вони питають: «А що це відбулося в Маріуполі, хто це зробив?». І люди примусово мають сказати, що це зробила не Росія, а зробили націоналісти України. Тобто вони примусово це роблять», - зауважив Бойченко.

Так само вороги роблять, коли видають свої російські паспорти містянам. Люди вимушені оформляти ці паспорти, бо без них не можна отримати ні гуманітарну допомогу, ні пенсію, а працівники бюджетної сфери не зможуть отримати зарплату.

«Коли ти хочеш, не дай Боже, отримати цей червоний папірець (паспорт Росії – ред.), ти так само маєш сказати про це. Тобто так вони там таким чином сьогодні тиснуть, як держава-терорист і перефарбовують, переформовують людей, але люди все розуміють», - зазначив мер.

Нагадаємо, що Маріуполь майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Але там залишаються понад 100 тис. жителів. У пошкоджених будинках, де мешкають люди, немає опалення, водопостачання та електрики. Люди вишиковуються в черги на вулиці за безплатною тарілкою якоїсь їжі – супу чи каші. Ціни на харчі у магазинах дуже високі.

Маріуполь та навколишні селища загарбники перетворюють на військово-логістичний хаб російської армії.

Нагадаємо, юзери у Мережі розшукали Анечку з Маріуполя, яка на сцені у Лужниках подякувала окупанту за порятунок її і "сотні тисяч дітей".

Також ексрадник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович переконаний, що заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ймовірне звільнення Маріуполя цьогоріч сказана невипадково.

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