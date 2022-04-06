У Маріїнському палаці з'явилася Біла зала Героїв України: військових нагороджуватимуть там, де приймають глав іноземних держав

"Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

Про це він розповів у відеозверненні проти ночі 6 квітня 2022 року.

"Тепер саме в Маріїнському палаці, у Білій залі, у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатись Білою залою Героїв України", - підкреслив президент.

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"Передав і орден "За мужність" родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили й знали, що відбувається в нашій країні. Вже традиційно перед записом вечірнього звернення я підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами. 292 військовослужбовці, з них 57 – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна вдячність кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці! Все для перемоги. Все для миру. Все для України. Слава Україні!", - резюмував глава української держави.

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