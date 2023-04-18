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У Мелітополі окупанти "націоналізовують" житло місцевих мешканців

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Мелітополі окупанти "націоналізовують" житло місцевих мешканців

Фото: Іван Федоров/Telegram

В окупованому місті триває друга хвиля "націоналізації" житла.

Два місяці тому окупанти Мелітополя робили поквартирні рейди, виявляли порожні квартири, які визнавали «безхазяйними».

Про це пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви «обьект имеет признак бесхозяйности». Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють чи живе хто вдома. Плюс забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси. Окупанти - волоцюги. Проте виженемо, повернемось, повернемо", - написав очільник міста. 

Нагадаємо, російські вояки з собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі на Запоріжжі в пошуках українських партизанів.

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Дата публікації
Перегляди
247
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