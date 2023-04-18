У Мелітополі окупанти "націоналізовують" житло місцевих мешканців

Два місяці тому окупанти Мелітополя робили поквартирні рейди, виявляли порожні квартири, які визнавали «безхазяйними».

Про це пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви «обьект имеет признак бесхозяйности». Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють чи живе хто вдома. Плюс забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси. Окупанти - волоцюги. Проте виженемо, повернемось, повернемо", - написав очільник міста.

Нагадаємо, російські вояки з собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі на Запоріжжі в пошуках українських партизанів.

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