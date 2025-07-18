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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
219
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2 хв

"У мене інша присяга": нардеп Гурін загримів у скандал — що обурило військових

Після шквалу критики Гурін вибачився, визнавши, що «занесло» і «написав х*йню», але питання про ставлення до ветеранів залишається відкритим.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін

Нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін / © УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін потрапив у скандал через допис про пільги для ветеранів та заяву, що також служить народу України, але складав іншу, аніж військові, присягу. Цей допис обурив командира відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Осман», який і звернув увагу на заяву депутата.

Свій допис Гурін зробив у соцмережі Х.

Про що йдеться в заяві Гуріна?

У повідомленні народний обранець висловив думку, що для ветеранів не має бути пільг, натомість повинна існувати соціальна допомога із підходом, який існує у цивілізованих країнах.

«У ветеранів не має бути жодних «пільг». Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи. При постійній втраті функціональності — оплачені державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату», — йдеться у заяві Гуріна.

«Соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі «статусом УБД», які провели на ЛБЗ два дні», — акцентував депутат.

Він додав, що соціальна допомога потрібна, щоб людина стала на ноги і припинила її потребувати. За словами політика, «це підхід до соціальної допомоги в цивілізованих країнах».

/ © Соцмережа X

© Соцмережа X

Допис Гуріна викликав шквал критики у коментарях з боку інших користувачів. У суперечках із ними депутат зробив ще одну заяву:

«Те, що захист батьківщини — обов’язок, записано в Конституції. У мене інша присяга, я так само служу народу України».

На момент виходу цієї публікації нардеп прибрав свій коментар.

/ © Соцмережа X

© Соцмережа X

Реакція військових на слова депутата

Його висловлювання обурили Бунятова. Він забажав навіть зустрітися з Гуріним, щоб «обговорити користь від функціоналу наших обов’язків».

«Таке враження, що депутатів у нас обирали за принципом нижчої гілки дегенеративності. Готовий зустрітися з даним персонажем і обговорити користь від функціоналу наших обов’язків. Очікую запрошення від Дмитра Гуріна. Почнемо з розпорядку дня, грошового забезпечення, вихідних, відпусток, робочого дня, ККД за 24 години, пільг, про які він каже, та ризиків для життя», — написав у Мережі командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар».

Вибачення Гуріна

Коли сакндал почав набирати обертів у Мережі, Гурін вибачився.

«Громадо, занесло, написав х*йню, вибачаюсь. Я так само даю присягу і так само служу народу України, як держслужбовці і судді, але всі ми служимо не так само, як військові — вони ризикують найдорожчим, життям за нашу можливість мирно жити, ми всі у них в боргу», — йдеться у свіжому дописі депутата.

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