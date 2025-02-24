«У мене війна». Кирило Буданов розповів, чи планує політичну діяльність

Під час форуму «Україна. Рік 2025» начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов відповів на запитання журналістів про те, чи планує йти в політику після завершення війни.

«У мене війна. Як, здається, і у всіх», – сказав Буданов та додав, що наразі не збирається розпочинати політичну кар’єру.

За даними свіжого опитування, презентованого 18 лютого в інформагентстві «Інтерфакс-Україна», зараз Буданов посідає друге місце за рейтингом довіри українців. На запитання «Наскільки Ви довіряєте Кирилу Буданову?» 50,3% респондентів відповіли «повністю довіряю» або «швидше довіряю».

Дослідження провела соціологічна компанія ActiveGroup, протягом 12-16 лютого було опитано 2000 респондентів в усіх областях України (без урахування тимчасово окупованих територій).