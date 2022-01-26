У Мережі поширюють фото з нібито "російським" Харковом: чому це фейк

У Мережі поширюють фото з нібито "російським" Харковом: чому це фейк

Проте короткий аналіз відео показав, що цей стоп-кадр - фальшивий.

Ввечері 25 січня 2022 року у низці проросійських Telegram-каналів та центральному державному інформаційному агентстві Росії з'явилася інформація про те, що нібито CNN позначив Харків "російським містом".

Фото із соцмереж

Мовляв, у сюжеті про ситуацію навколо України, який транслювався перед інтерв'ю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, нібито упродовж 20 секунд у правому верхньому кутку висвічувався напис "Харків, Росія". Це, начебто, "позначає, на думку телеканалу, місце проведення навчань ЗС РФ".

CNN / YouTube

Проте короткий аналіз відео CNN показав, що цей стоп-кадр - фейк, адже насправді місце проведення навчать ЗС Росії - Воронезька область, а джерелом відео слугує Міністерство оборони Російської Федерації, що і вказано на відповідному відео (о 4 хвилині 52 секунді).

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований", — заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що Росії для цього лише потрібен привід.

Раніше у Держдепі США розповіли, що може бути стартом деескалації ситуації на кордоні Росії та України.

Також президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі, щоб обговорити безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією навколо України.

Нагадаємо:

На тлі інформації про можливе вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що сьогодні немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії. Данилов закликав українців зберігати спокій, а політиків не маніпулювати цією темою.

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