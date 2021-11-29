У Мережі вперше з'явилася світлина з дружиною президента Туркменістану: фотофакт

Фотознімок оприлюднила у своєму мікроблозі в Twitter перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

У Мережі вперше з'явилася світлина з дружиною президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова Огульгерек.

Фотознімок оприлюднила у своєму мікроблозі в Twitter перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

"Я хотіла б висловити вдячність президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову та його дорогоцінній дружині Огульгерек, які показали нам традиційну туркменську гостинність під час нашого візиту до Ашґабада", - написала вона.

Habertürk із посиланням на туркменські ЗМІ повідомило, що це перша офіційна публікація фотографії, на якій зображена перша леді Туркменістану.

"Спільне фото, зроблене після вечері, організованої президентом Туркменістану на честь президента Реджепа Тайїпа Ердогана, широко висвітлювалося у туркменській пресі, тому що це перше офіційне фото першої леді Огульгерек Бердимухамедової", - йдеться у матеріалі.

Вказується, що туркменський лідер часто виступав на телебаченні зі своїми дітьми та онуками, однак його дружина зазвичай залишалася в тіні.

Aşkabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/FQBjn0jecP — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021

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