У Мережі з'явилися дещо змінені документи з описом секретних планів США і НАТО щодо нарощування української армії перед контрнаступом - ЗМІ

Засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані цього тижня в соціальних мережах, повідомили високопосадовці адміністрації Байдена.

Про це пише The New York Times.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram.

Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах порівняно з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки вбитих російських військових.

За словами аналітиків, зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Але оприлюднення оригінальних документів, які виглядають як фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів, є значним порушенням американської розвідки в зусиллях допомогти Україні.

Представники Байдена працювали над тим, щоб їх видалити, але станом на вечір четверга це не вдалося.

«Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання», — сказала Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону.

Документи не передбачають конкретних бойових планів, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати свій наступ, який, за словами американських офіційних осіб, ймовірно, відбудеться найближчого місяця. І оскільки документи були створені п’ять тижнів тому, вони пропонують короткий знімок часу — американський і український погляд станом на 1 березня того, що може знадобитися українським військам для кампанії.

Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки документи, безсумнівно, пропонують багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат на високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, що поставляються в США, які можуть завдавати ударів по цілям, таким як сховища боєприпасів, інфраструктура та скупчення військ, на відстані. Пентагон не повідомив публічно, як українські війська використовують боєприпаси HIMARS, а документи це роблять.

У п’ятницю аналітики заявили, що буде важко оцінити вплив розкриття документів на бойові дії на передовій зараз і в найближчі місяці. Нещодавній наступ Росії насилу здобув успіхи на сході України, і західні аналітики сперечаються, чи здатна російська армія, зазнавши приголомшливих втрат, здійснити ще один або протистояти українській атаці.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Але проросійські урядові канали ділилися та поширювали слайди брифінгу, кажуть військові аналітики.

Аналітики попередили, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені для представлення дезінформації Кремля.

«Незалежно від того, чи є ці документи автентичними, чи ні, люди повинні бути обережними з усім, що опубліковано російськими джерелами», — сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень CNA, дослідницького інституту в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

На одному зі слайдів говориться, що було вбито від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як в Україні загинуло 71 500 військових. Пентагон та інші аналітики підрахували, що Росія зазнала набагато більше втрат, близько 200 000 убитих і поранених, тоді як в Україні - понад 100 000 вбитих і поранених.

З усім тим, аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і надасть Росії цінну інформацію, таку як графіки доставлення зброї та військ, кількість нарощування українських військ та інші військові деталі.

У документі з грифом «цілком таємно» міститься «Стан конфлікту станом на 1 березня». Того дня українські посадовці перебували на американській базі у Вайсбадені, Німеччина, для військових навчань, а через день генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач союзників у Європі, відвідали їх.

Інший документ містить колонки з переліком підрозділів українських військ, обладнання та навчання з розкладом на січень-квітень. У документі міститься стислий перелік 12 бойових бригад, дев’ять із них, очевидно, навчаються та отримують постачання від США та інших союзників по НАТО. З цих дев’яти бригад, згідно з документами, шість будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За словами аналітиків, українська бригада налічує від 4000 до 5000 солдатів.

У документі зазначено, що терміни доставлення обладнання вплинуть на підготовку та готовність, щоб дотриматись графіка. Загальна кількість техніки для дев'яти бригад, як сказано в документі, становить понад 250 танків і понад 350 одиниць механізованої техніки.

Те, що документи можуть бути опубліковані в соціальних мереж і, імовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для Москви в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

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Цей витік є першим проривом російської розвідки, який був оприлюднений з початку війни. Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях. Такі розвідувальні дані в режимі реального часу дозволили українцям націлюватися на російські війська, вбивати старших генералів і змусити перемістити боєприпаси далі від російських ліній фронту, хоча офіційні особи США кажуть, що Україна відіграла вирішальну роль у плануванні та виконанні цих ударів.

Але на початку війни українські чиновники вагалися щодо того, щоб ділитися зі Сполученими Штатами своїми бойовими планами, побоюючись витоку інформації, кажуть американські та європейські чиновники. Ще минулого літа представники американської розвідки заявили, що часто краще розуміють військові плани Росії, ніж України.

Занепокоєні тим, що розповсюдження своїх планів операції також може висвітлити слабкі сторони та перешкодити подальшій підтримці США, українці пильно охороняли їх, навіть коли американська розвідка збирала точні деталі про те, що наказує Кремль, а російське командування планує.

Обмін розвідданими між Україною та Сполученими Штатами значно послабився минулої осені, і дві країни тісно співпрацюють над варіантами українського наступу.

Нагадаємо, очільник Міноборони України Олексій Резніков у кінці березня заявляв про початок контрнаступу ЗСУ протягом квітня-травня та анонсував, що ці події можуть розгортатися за кількома напрямками.

Секретар РНБО України Олексій Данілов 6 квітня заявив, що де, коли, в який час почнеться контрнаступ – "це питання на сьогодні абсолютно закрите" і цією інформацією володіють 3-5 людей. "Коли почнеться, ви все це побачите", – анонсував посадовець.

Зауважимо, напередодні видання NYT у своїй статті написало, що Україна не повідомляє, скільки військ залучить до контрнаступу, "проте успіх навряд чи гарантований". Автори матеріалу зазначили, що союзники зволікали з надсиланням зброї, і військовим довелося задовольнятися прискореними курсами з тактики штурму.

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