У Мережі з’явилося відео з Кивою в російській бані: чим займався одіозний політик

Народний депутат від ОПЗЖ записав відеозвернення, прикрившись лише рушником.
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива, який фігурує у кількох кримінальних провадженнях, записав відеозвернення, перебуваючи в російській бані.
Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.
На знятих кадрах Кива натякає на вживання наркотиків представниками чинної влади і закликає “слов’ян” дбати про своє здоров’я. На відео нардеп прикритий лише рушником та тримає в руці дубовий віник.
Нагадаємо, раніше народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива опублікував відео, на якому він стріляє із автомата у мішень із портретом Степана Бандери.
Загалом Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів.
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