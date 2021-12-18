У Мережі з’явилося відео з Кивою в російській бані: чим займався одіозний політик

У Мережі з’явилося відео з Кивою в російській бані: чим займався одіозний політик

Народний депутат від ОПЗЖ записав відеозвернення, прикрившись лише рушником.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива, який фігурує у кількох кримінальних провадженнях, записав відеозвернення, перебуваючи в російській бані.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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На знятих кадрах Кива натякає на вживання наркотиків представниками чинної влади і закликає “слов’ян” дбати про своє здоров’я. На відео нардеп прикритий лише рушником та тримає в руці дубовий віник.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива опублікував відео, на якому він стріляє із автомата у мішень із портретом Степана Бандери.

Загалом Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів.

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