У Мережі з’явилося меню вечері Трампа та Путіна: що їстимуть під час історичної зустрічі

У Мережі опублікували фотографію меню, яке, ймовірно, подадуть на офіційній вечері під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Офіційного підтвердження меню наразі немає.

Судячи з фото, перша страва складатиметься з зеленої салатної суміші з заправки у вигляді шампанського вінегрету та свіжоспеченого хліба на заквасці з розмариново-лимонним маслом.

На вибір гостям пропонуватимуть дві основні страви — філе міньйон із бренді та соусом із зеленого перцю або ж рибу палтуса під назвою “Олімпія”.

Серед гарнірів — ніжне картопляне пюре з вершковим маслом і запечена спаржа. На десерт — крем-брюле з морозивом.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним проходять на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Змінився формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Під час зустрічі лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.