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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

У Мережі з'явилося нове відео з Рамзаном Кадировим: чим воно примітне

Чеченський лідер Рамзан Кадиров, ймовірно, має серйозну хворобу

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін та Кадиров

Путін та Кадиров / © Associated Press

Чутки про проблеми зі здоров’ям у Рамзана Кадирова ходять давно. Нове відео з главою Чечні лише посилило версію про його важку хворобу.

Про це пише 24 Канал.

Що відбувається з Кадировим

Як відомо, у травні Рамзан Кадиров навіть хотів піти у відставку, однак Володимир Путін йому не дозволив цього зробити. З 8 квітня путінський посіпака не проводив наради. Він з’явився на публіці лише 4 липня, пояснивши свою тривалу відсутність — мовляв, коли все добре «то немає потреби проводити щодня наради».

У понеділок, 14 липня, у Чечні опублікували новий ролик із Кадировим. На ньому показана його зустріч із начальником місцевого управління ДАІ Ідрісом Черхіговим. Відео триває 35 секунд, а Кадирова в ньому показали всього 2 секунди.

Можна помітити, що на кадрах глава Чечні дивиться в одну точку і беземоційно говорить чеченською мовою. Решту часу показують Черхігова, помічників Кадирова Умера Даудова і Ахмеда Дудаєва, герби Росії і Чечні, портрети Путіна і Ахмада Кадирова.

Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним про своє можливе звільнення з посади.

За підсумками робочої зустрічі з Путіним Кадиров повідомив, що виконує його наказ про продовження своєї роботи.

«На завершення Володимире Володимировичу, коментуючи останні міркування в Інтернеті, знову процитував відомі слова Марка Твена: „Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені“. Додав, що нам ще працювати і працювати. Наказ верховного головнокомандувача виконую», — заявив чеченський лідер.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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