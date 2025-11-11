У Мін’юсті зробили заяву про обшуки в Галущенка: чому він мовчить

Міністр юстиції України Герман Галущенко / © Офіс президента України

Міністерство юстиції України підтвердило проведення обшуків у очільника відомства Германа Галущенка. В заяві відомства вказано, що слідчі дії у межах кримінального провадження були проведені «за участі» Галущенка.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

«Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування», — стверджується в заяві відомства.

У Мін’юсті також запевняють, що послідовно дотримуються принципу нульової толерантності до корупції. У разі доведення провини — причетні мають понести відповідальність у порядку, визначеному судом.

У відомстві зазначили, що з огляду на вимоги щодо збереження таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних заяв до завершення процесуальних дій.

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, в компанії «Енергоатом» та в бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча.

Того ж дня у НАБУ, не називаючи жодних імен, заявили, що разом зі САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Її учасники вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на «Енергоатом».

В НАБУ також поінформували, що в Києві було викрито масштабну схему відмивання близько 100 млн дол. незаконно отриманих коштів у сфері енергетики. Центром операції, де велася «чорна бухгалтерія» та легалізація грошей через мережу компаній-нерезидентів, став офіс, що належить родині екснардепа Андрія Деркача. Він підозрюється у держзраді і нині є членом Ради федерації Федеральних зборів Росії.