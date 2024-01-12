У Міноборони Британії озвучили деталі ударів по хуситах у Ємені

Коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до атак у Червоному морі.

Чотири винищувачі Королівських ВПС Великої Британії типу Typhoon завдали ударів керованими бомбами Paveway IV по двох об’єктах військової інфраструктури бойовиків-хуситів у Ємені.

Про це повідомляється у заяві міністерства оборони Великої Британії, - пише Укрінформ.

"11 січня літаки Королівських ВПС Великої Британії приєдналися до коаліційних сил і завдали ударів по об'єктах, що використовуються повстанським угрупуванням хуситів у Ємені для нападів на судноплавство в південній частині Червоного моря", - йдеться у документі.

Есмінець військово-морського флоту Британії Diamond разом з американськими та французькими військовими кораблями раніше був долучений до "захисту життєво важливих міжнародних судноплавних шляхів від безпілотників і ракет хуситів".

Бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, а також цілеспрямовано обстріляли 9 січня Diamond і кораблі ВМС США, "коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб".

"Чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точкових ударів по двох із цих об'єктів хуситів", - зазначається у заяві.

Один з об'єктів, розташований у населеному пункті Бані на північному заході Ємену, використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів.

"Наші літаки завдали ударів по низці цілей, залучених в операціях з використанням безпілотників", - заявили в оборонному відомстві Великої Британії.

Другим об'єктом, по якому завдали удару британські літаки, є аеродром в місті Абс.

"Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників у бік Червоного моря. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані і по них було завдано удару нашими літаками", - йдеться у заяві.

З метою зменшення ризиків для цивільного населення авіаударів завдавали вночі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США та Велика Британія вдарили по об'єктам хуситів в Ємені ракетами "Томагавк".

Також президент США Джо Байден прокоментував авіаудари в Ємені.

До того ж британський прем’єр Ріші Сунак прокоментував удар по хуситах в Ємені військово-повітряних сил Великої Британії спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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