У Міноборони Британії заявили, що вибори в США не вплинуть на підтримку України з боку Лондона

У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною.

Велика Британія буде підтримувати Україну незалежно від того, з яким результатом закінчаться президентські вибори у Сполучених Штатах.

Про це заявив голова Міністерства оборони Британії Грант Шеппс, інформує CNN.

Відповідаючи на питання про те, що буде Робити Лондон, якщо до влади у США прийде президент від Республіканської партії, який вирішить припинити підтримку України, він заявив, що "до того, як ми побачимо, що станеться на виборах кандидата від республіканців, ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні".

Крім того, він погодився зі словами президента України Володимира Зеленського про те, що насправді жителі Сполучних Штатів бачать, що підтримка України, щоб вона лишалась демократичною країною, в їхніх інтересах.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми будемо продовжувати це робити", - заявив Шеппс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на суму 225 млн євро, аби зміцнити енергетичну безпеку України та допомогти позбавитися залежності від ядерного палива з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Великій Британії збираються підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

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