У Міноборони Чехії назвали умову, за якої можуть відправити до України своїх солдатів

У Чехії наголосили, що Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю.
Уряд Чехії готовий розглянути можливість відправлення своїх військових до України у зв'язку із загрозою можливого нового нападу РФ. Для цього українська влада має направити відповідний запит до країни.
Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова в інтерв'ю Nezávislý Deník.
Очільниця Міноборони Чехії вказала, що Україна є партнером її країни та НАТО.
А тому у разі відповідного запиту від Києва, Чехія готова розглянути можливість відправлення своїх солдатів до України. Утім, про яку кількість військовослужбовців може йтися, вона не уточнила.
"Україна — наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. У нас є спільна історія, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю… Якщо Чехію попросять надіслати солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні", — сказала вона.
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