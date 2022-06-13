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У Міноборони Китаю відповіли, чи надавали зброю РФ для війни проти України

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У Міноборони Китаю відповіли, чи надавали зброю РФ для війни проти України

Фото: pixabay.com

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що його країна ніколи не передавала зброю Росії для війни проти України.

Як пише The Washington Post, про це він сказав на щорічній конференції з питань оборони у Сінгапурі.

"Дозвольте мені чітко заявити: стосовно питання України, Китай ніколи не надавав будь-яку матеріально-технічну підтримку Росії", - наголосив Фенхе, відповідаючи на запитання про усе ближчі зв'язки Пекіна з Москвою.

Він назвав відносини Китаю і Росії "партнерством, а не альянсом" і зазначив, що вони "продовжуватимуть розширюватися", та додав, що це партнерство не спрямоване проти будь-якої третьої країни.

Фенхе також звинуватив США у "затягуванні конфлікту" між Росією і Україною шляхом надання зброї і підтримки Києву, одночасно очолюючи політику міжнародних санкцій проти Росії.

Водночас The Washington Post повідомляє, що очільник Міноборони Китаю применшив підтримку Пекіном Москви, одночасно повторюючи лінію, що Сполучені Штати винні у загостренні конфлікту.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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