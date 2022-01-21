У Міноборони підкреслили, що не коментуватимуть неофіційні повідомлення щодо надання Україні міжнародної допомоги 

Водночас українські військові заявляють, що обсяги такої допомоги наразі є безпрецедентними.

Міністерство оборони України не планує коментувати жодні неофіційні повідомлення щодо надання нашій державі міжнародної (іноземної - ред.) допомоги у вигляді озброєнь, військової техніки, обладнання, інших елементів такої допомоги, яка надходить наразі, запланована або перебуває на стадії обговорення.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті.

Керівництвом Міністерства оборони у межах компетенції на системній основі здійснюються заходи щодо залучення міжнародної підтримки для розвитку спроможності Збройних Сил України з метою зміцнення обороноздатності України.

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"Обсяги такої допомоги в цей момент є безпрецедентними. Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у діяльності подібного роду", - говориться у повідомленні.

Офіційні повідомлення щодо фактично наданої допомоги поширюватимуться в координації з партнерами у відповідний момент і в обсязі, який не зашкодить національним інтересам.

"З величезною повагою ставлюсь до роботи засобів масової інформації, але прошу врахувати, що держава-агресор безпосередньо та через агентів впливу докладає значних зусиль для зниження міжнародної допомоги Україні, блокування постачання зброї оборонного призначення, навіть — нелетальної, інших потрібних речей, які рятують життя наших воїнів. Одна із ключових засад політико-дипломатичних відносин, в тому числі у сфері оборони, є дотримання політики конфіденційності у визначених моментах на тому чи іншому етапі. Хочу подякувати нашим партнерам за підтримку. Ми кожен день послідовно зміцнюємо нашу армію. Наші воїни налаштовані дати жорстку відсіч будь-яким спробам агресії. Через це, зокрема, на сході останнім часом ми спостерігаємо деморалізацію російських окупаційних військ. Вони навіть рідше влаштовують провокації, адже отримують гідну відповідь. Сподіваюсь на розуміння ЗМІ і дякую за інформаційну підтримку Збройних Сил" — сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, що раніше США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії.

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