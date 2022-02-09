У Міноборони Польщі заявили, що може зупинити агресію Путіна

У Міноборони Польщі заявили, що може зупинити агресію Путіна

Голова відомства зауважив, що Україна - об'єкт загроз Кремля.

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що лише тверда позиція може зупинити агресію Російської Федерації.

Таку думку він висловив TVP Info.

За його словами, єдина дієва відповідь на агресивну політику Кремля - показати, що згоди на поступки немає.

"Уже 2008-го вже покійний президент Лех Качинський говорив у Тбілісі про відродження Російської імперії і попередив, що сьогодні Грузія, завтра - Україна, а пізніше країни - Балтії та Польща", - сказав Блащак.

Коментуючи загрозу вторгнення РФ до України, він сказав, мовляв, "ми не можемо сказати, що ситуація однозначно приречена". На запитання, чи загрожує агресія РФ, Блащак наголосив: "між Росією та Польщею стоїть Україна, яка зараз є об'єктом загроз з боку Кремля".

"У наших національних інтересах, щоб Україна була суверенною та незалежною державою. Тому зміцнюємо її. Таким чином, ми прибираємо загрозу з боку нашої країни", - наголосив міністр оборони Польщі.

Нагадаємо, що у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.

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