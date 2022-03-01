У Міноборони РФ не збираються припиняти війну в Україні: хочуть "досягнути мети"

У Міноборони РФ не збираються припиняти війну в Україні: хочуть "досягнути мети"

У РФ продовжують поширювати традиційну пропаганду про начебто "спеціальну військову операцію" для "захисту".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 1 березня заявив, що російська армія має продовжувати наступати на Україну, доки не буде досягнено мети. Головним завданням у Москві вбачають "захист" Росії від начебто загрози з боку Заходу.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Угруповання Збройних сил Російської Федерації продовжить проведення спеціальної військової операції до досягнення поставленої мети. Головне для нас - захистити Російську Федерацію від військової загрози, що створюється країнами Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", - сказав Шойгу на селекторній нараді.

Очільник Міноборони РФ продовжив цинічно твердити, що росіяни нібито не обстрілюють житлові будинки.