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У Міноборони РФ не збираються припиняти війну в Україні: хочуть "досягнути мети"

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У Міноборони РФ не збираються припиняти війну в Україні: хочуть "досягнути мети"

Associated Press

У РФ продовжують поширювати традиційну пропаганду про начебто "спеціальну військову операцію" для "захисту".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 1 березня заявив, що російська армія має продовжувати наступати на Україну, доки не буде досягнено мети. Головним завданням у Москві вбачають "захист" Росії від начебто загрози з боку Заходу.

Про це пишуть росЗМІ.

"Угруповання Збройних сил Російської Федерації продовжить проведення спеціальної військової операції до досягнення поставленої мети. Головне для нас - захистити Російську Федерацію від військової загрози, що створюється країнами Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", - сказав Шойгу на селекторній нараді.

Очільник Міноборони РФ продовжив цинічно твердити, що росіяни нібито не обстрілюють житлові будинки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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