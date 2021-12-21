Шойгу лякає американськими найманцями, які "хочуть використати на Донбасі хімічну зброю"

За словами російського міністра оборони, в Україні нібито перебувають члени американських ПВК.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку приватними військовими компаніями США провокації з "хімічними компонентами" на сході України.

Також читайте Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня — Daily Star

Про це він заявив на засіданні колегії міністерства оборони РФ у Москві за участю президента Володимира Путіна, пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

"Для здійснення провокації до міст Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", - заявив Шойгу.

За його словами, на Донбасі нібито перебуває понад 120 співробітників американських ПВК, які готують український спецназ.

"Вони обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій", - заявив очільник російського оборонного відомства.

Нагадаємо, на тлі загрози вторгнення РФ на територію Україну та постійного нарощення російських військ біля кордонів нашої держави прокремлівські чиновники неодноразово погрожували війною НАТО та США, якщо ті не нададуть гарантії Москві, що Україна не стане членом НАТО.

Так, напередодні голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на на хворі точки".

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив військовою відповіддю, якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки. А заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

Читайте також: