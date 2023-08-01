У Міноборони РФ звинуватили в атаці безпілотників на Москву "київський режим"

Російська влада повідомила свою версію атаки на Москву.

«Вночі 1 серпня припинено спробу "терористичної атаки "київського режиму" безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві та Московській області».

Про це заявили в Міноборони Росії у соцмережах.

Нібито, «два українські БПЛА знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області».

"Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті", — йдеться у повідомленні.

Також московський аеропорт "Внуково" відновив свою роботу. Усі обмеження зняли. Літаки знову приземляються та злітають.

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Тим часом поліція оточила територію біля вежі IQ, де знайшли уламки збитого БПЛА. Експерти вивчають знайдені деталі дрона.

Уламки безпілотника будуть направлені на вибухотехнічну експертизу, повідомили у російських екстрених службах.

Нагадаємо, що вранці 30 липня 2023 року Москва була знову атакована безпілотниками. У Міністерстві оборони Росії у соцмережах. У міноборони РФ заявили, що нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники втратили управління та зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

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