У Міноборони РФ звітують про знищення фейкових HIMARS: яку інформацію поширює російська пропаганда

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом дев'ятого грудня 2022 окупанти поширили:

Фейк

Речник МЗС О.Ніколенко повідомив, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи від імені генконсульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні, однак генконсульство такої розсилки не здійснювало, а інформація в листах не відповідає дійсності.

Маніпуляцію

Російські ЗМІ повідомили, що «Західна преса отримала негласну директиву оголошувати президента України Володимира Зеленського «людиною року»… кілька закордонних видань уже «удостоїли» українського лідера почесного звання».

Фейк

У МО РФ прозвітували про знищення 13 РСЗВ HIMARS та їх аналогів лише протягом 2 днів. При цьому загальна кількість знищеного озброєння цього типу, за словами російського Міноборони, сягає 44 одиниць, однак така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Які фейки поширює РФ

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута. Тим часом під Бахмутом Росія намагається знищувати українських військових вогневим валом та набігами на позиції українських військових великою кількістю живої сили.

Також ДТЕК створив офіційний телеграм-канал і попереджає про фальшиві сторінки в Інтернеті. Тому українців закликали не поширювати дезінформації.

Раніше російська пропаганда поширювала фейк про те, що "ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС".