У Міноборони розповіли нові подробиці про ВЛК для обмежено придатних

Термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжують обговорювати у Верховній Раді, і наразі законопроєкт перебуває на фінальній стадії розгляду.

Про це розповів речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Наразі повторну ВЛК пройшли 27% осіб, які мали пройти її до 5 лютого. Несвоєчасне виконання норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

Лазуткін також зазначив, що згідно з новим законопроєктом, повістка на ВЛК для обмежено придатних не передбачається.

Він розповів, що люди повинні самостійно з'явитися до ТЦК та СП для отримання направлення на ВЛК або зробити це через цифровий застосунок "Резерв+". Повторну ВЛК мають пройти заброньовані обмежено придатні.

Нагадаємо, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук.

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