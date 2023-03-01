У Міноборони вирішили вдосконалити роботу військкоматів: деталі

Зокрема, на нараді у міністерстві відпрацювали питання щодо дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією.

Міноборони України анонсувало удосконалення роботи Територіальних центрів комплектуваннята соціальної підтримки (колишніх військкоматів).

Про це повідомила пресслужба відомства за підсумками наради представників Міноборони, Генштабу ЗСУ та керівників ТЦК СП.

Учасники наради обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти.

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"Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Зокрема, учасники наради відпрацювали питання щодо:

нормативних змін, необхідних для покращення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладання контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та зниклих безвісти.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі військові силою відвезли чоловіка до ТЦК СП під час спроби вручити йому повістку.

Після цього в ОК "Південь" повідомили, що покарали працівників військкомату, водночас наголосивши, що українці не повинні уникати мобілізації.

Окрім того, в Миколаєві люди у військовій формі силою заштовхнули чоловіка до авто та привезли його до ТЦК СП. Після цього суд зобов’язав поліцію зареєструвати заяву чоловіка зі скаргою на інцидент.

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