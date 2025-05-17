У Міноборони Франції назвали умову для припинення вогню

Себастьян Лекорню / © Associated Press

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Очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню закликав Європу до посилення української армії в середньостроковій та довгостроковій перспективах, зокрема, на тлі заяв РФ про «демілітаризацію» Києва.

Про це він написав у соцмережі Х.

Лекорню також наголосив на необхідності скласти план допомоги та посилення Збройних сил України у довгостроковій перспективі.

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«Як ви знаєте, серед вимог Росії є, по суті, форма демілітаризації України, яка, очевидно, є частиною дискусій, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо- та довгостроковій перспективі», — пояснив міністр оборони Франції.

З його слів, така допомога вимагає мобілізувати всі можливі інструменти із залученням можливостей Європейського Союзу.

Раніше аналітики повідомили, що Росія посилює територіальні претензії до України.

«Ймовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території», — зазначають експерти.

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