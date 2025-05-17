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У Міноборони Франції назвали умову для припинення вогню
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Європі надзвичайно важливо посилити українську армію.
Очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню закликав Європу до посилення української армії в середньостроковій та довгостроковій перспективах, зокрема, на тлі заяв РФ про «демілітаризацію» Києва.
Про це він написав у соцмережі Х.
Лекорню також наголосив на необхідності скласти план допомоги та посилення Збройних сил України у довгостроковій перспективі.
«Як ви знаєте, серед вимог Росії є, по суті, форма демілітаризації України, яка, очевидно, є частиною дискусій, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо- та довгостроковій перспективі», — пояснив міністр оборони Франції.
З його слів, така допомога вимагає мобілізувати всі можливі інструменти із залученням можливостей Європейського Союзу.
Раніше аналітики повідомили, що Росія посилює територіальні претензії до України.
«Ймовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території», — зазначають експерти.