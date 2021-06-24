У Мінську розтрощили цегляний паркан посольства Латвії: Рига вимагає пояснень

Литовська влада вимагає білоруську сторону розслідувати цей інцидент.

У Мінську невідомі зруйнували паркан посольства Латвії. Влада сусідньої держави вимагає від білоруської сторони розслідувати цей інцидент.

Про це 23 червня повідомив очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевічс у Twitter, опублікувавши відповідні фото. На місці інциденту також стоїть спецтехніка.

"Наразі приміщення посольства Латвії в Білорусі (має такий вигляд. - Ред.). Ми очікуємо від влади в Мінську розслідування цього інциденту, забезпечення безпеки і охорони посольства в повній відповідності з міжнародним правом", - написав в він.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2021

Нагадаємо, Латвія вислала посла Білорусі і всіх дипломатів, і Мінськ відповів дзеркально, заявивши про "свідому ескалацію". Міністерство закордонних справ Литви 28 травня ухвалило рішення про оголошення двох білоруських дипломатів персонами нон ґрата.

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