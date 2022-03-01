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У Мінську заявили, що пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України

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У Мінську заявили, що пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України

Associated Press

Міноборони Білорусі заперечує участь військових у "спецоперації" в Україні.

Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами країни.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого.

"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.

У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.

"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.

Як повідомлялось, упродовж дня російські війська здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. В Генштабі ЗСУ повідомляють, що значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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