У Мінську заявили, що пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України

Міноборони Білорусі заперечує участь військових у "спецоперації" в Україні.
Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами країни.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого.
"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.
У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.
"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.
Як повідомлялось, упродовж дня російські війська здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. В Генштабі ЗСУ повідомляють, що значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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