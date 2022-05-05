"У мирі чи війні": Арестович запевнив Молдову в допомозі України на тлі ситуації у Придністров’ї

"У мирі чи війні": Арестович запевнив Молдову в допомозі України на тлі ситуації у Придністров’ї

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на тлі російських провокації у невизнаному Придністров'ї заявив, що Україна завжди прийде на допомогу Молдові – у війні чи мирі.

Арестович зауважив, що як Україна, так і Молдова страждають від агресивної політики Кремля.

Про це радник керівника ОП сказав в інтерв'ю місцевому телеканалу TV8.

"Хочу сказати молдовському народу: ви наші добрі сусіди. Ми шануємо вас, ми любимо вас. І ми цінуємо вас як сусідів. Велике вам спасибі за прийом наших біженців, за політичну позицію щодо підтримки", – сказав Арестович.

"Ми перебуваємо з вами в однаковій ситуації, тому що у вас є рана, яка теж не гоїться… Тільки-но ми вам знадобимося, у мирі чи у війні, знайте – ми завжди прийдемо до вас на допомогу всіма своїми силами, тому що ви наші друзі та сусіди", – запевнив радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, 4 травня президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна готує плани на випадок надзвичайних ситуацій для "песимістичних" сценаріїв через побоювання, що держава може бути втягнута у війну в Україні.

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