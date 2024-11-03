У Молдові оприлюднили попередні результати другого туру виборів президента: хто лідирує

У Молдові відбувся другий тур президентських виборів 3 листопада. Попередньо, підраховано 77,33% голосів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

За попередніми даними, лідирує опозиціонер Олександр Стояногло. Його підтримали 52,03% виборців - це 540 577 осіб. За чинну президентку Майю Санду проголосували 47,97% осіб - 498 408 виборців.

Зауважимо, в ЦВК повідомляли про рекордну явку на голосуванні - це понад 54% виборців. За інформацією NewsMaker, найактивніші на виборах - це громадяни віком 66-75 років, а найменш активна молодь віком 18-25 років. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.