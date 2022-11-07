У Молдові прибічники проросійської партії влаштовують антиурядові протести: українські захисники ретельно моніторять ситуацію

У сусідній з Одещиною і Вінниччиною Молдові прибічники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести.

Таким чином у Молдові Росія використовує прихованих, що працюють під прикриттям, агентів спецслужб для розхитування ситуації в країні.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Побоюючись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне незадоволення людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік.

«Але ці соціально-політичні авантюри не мають успіху. Контингент російських військ наразі не несе критичної загрози з боку Придністров’я. Але Сили оборони України ретельно моніторять ситуацію», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін знову розхитує ситуацію в Молдові, щоб вдарити Україні в спину.

Падіння російських ракет у Молдові

10 жовтня 2022 російські ракети перетнули повітряний простір Молдови. Офіційні представники країни висловили Росії протест і закликали поважати суверенітет Молдови.

31 жовтня, уламки російської ракети, яка хотіла влучити в українську ГЕС, знову впали на територію Молдови.

У Міноборони Молдови заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили. А вже у МЗС Молдови засудили обстріли України та відреагували на падіння уламків ракети на їхню територію.

У відповідь на дії Росії Молдова висилала дипломата РФ.

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