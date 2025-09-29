У Молдові проросійська опозиція збирає мітинг: ЗМІ заявляють про грошове "заохочення" учасників

Ігор Додон / © Associated Press

У Молдові проросійська опозиція після програних виборів збирає мітинг. Втім, місцеві ЗМІ отримали листування, які свідчать про підготовку проплачених протестів у Кишиневі. Цю інформацію підтвердили і в поліції.

Про це повідомляє Newsmaker.

Зауважимо, в неділю, 28 вересня, співлідер проросійського “Патріотичного блоку”, лідер “Партії соціалістів” Ігор Додон закликав прихильників вийти на вулиці, щоб “захистити перемогу”.

Тим часом у розпорядженні NM опинилося злите листування стосовно того, що організатори протесту в Кишиневі на 29 вересня обіцяли гроші за участь. Винагороду пропонували за власну участь в акції та за залучення знайомих. У поліції підтвердили, що теж мають таку інформацію.

“Поліція володіє інформацією про те, що для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям обіцяють гроші… Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за такі дії, і законом передбачена відповідальність за такі порушення”, — заявили у відомстві.

Тим часом у Партії соціалістів заперечили, що пропонували винагороду за участь у протесті. Інформацію медіа назвали наклепом.

“Наші дії ніколи не були оплачуваними і не організовувалися за принципом найму… Наклепи, поширювані керівним режимом — це лише спроби дискредитувати народне невдоволення. Такі історії вигадує влада, неспроможна виграти вибори чесним шляхом”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори. Електоральний поріг проходять п’ять партій і блоків. Партія президентки Маї Санду “Дія і солідарність” (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) отримала 50,15% голосів. Європейські лідери вітають рішення громадян країни, голосування яких залишило далеко позаду проросійські сили.