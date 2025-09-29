- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 741
- Час на прочитання
- 2 хв
У Молдові проросійська опозиція збирає мітинг: ЗМІ заявляють про грошове "заохочення" учасників
Грошову винагороду пропонували за власну участь в акції та за залучення знайомих.
У Молдові проросійська опозиція після програних виборів збирає мітинг. Втім, місцеві ЗМІ отримали листування, які свідчать про підготовку проплачених протестів у Кишиневі. Цю інформацію підтвердили і в поліції.
Про це повідомляє Newsmaker.
Зауважимо, в неділю, 28 вересня, співлідер проросійського “Патріотичного блоку”, лідер “Партії соціалістів” Ігор Додон закликав прихильників вийти на вулиці, щоб “захистити перемогу”.
Тим часом у розпорядженні NM опинилося злите листування стосовно того, що організатори протесту в Кишиневі на 29 вересня обіцяли гроші за участь. Винагороду пропонували за власну участь в акції та за залучення знайомих. У поліції підтвердили, що теж мають таку інформацію.
“Поліція володіє інформацією про те, що для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям обіцяють гроші… Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за такі дії, і законом передбачена відповідальність за такі порушення”, — заявили у відомстві.
Тим часом у Партії соціалістів заперечили, що пропонували винагороду за участь у протесті. Інформацію медіа назвали наклепом.
“Наші дії ніколи не були оплачуваними і не організовувалися за принципом найму… Наклепи, поширювані керівним режимом — це лише спроби дискредитувати народне невдоволення. Такі історії вигадує влада, неспроможна виграти вибори чесним шляхом”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори. Електоральний поріг проходять п’ять партій і блоків. Партія президентки Маї Санду “Дія і солідарність” (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) отримала 50,15% голосів. Європейські лідери вітають рішення громадян країни, голосування яких залишило далеко позаду проросійські сили.