У Молдові з літака зняли екснардепку Кормишкіну з родиною: подробиці скандалу - ЗМІ

Ірина Кормишкіна із чоловіком Юрієм Кормишкіним

Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну, її чоловіка та сина зняли з літака в Кишиневі через конфлікт із екіпажем.

Про це повідомляє кореспондент УНН.

Ірину Кормишкіну разом із чоловіком Юрієм Кормишкіним та сином зняли з літака в аеропорту Кишинева, де вони планували виліт до Відня. Це сталося після того, як Юрій Кормишкін некоректно відреагував на зауваження стюардеси про заборону розмов по телефону.

Стюардеса поскаржилася капітану літака, і після розмови з родиною капітан ухвалив рішення зняти їх з рейсу. Спершу повідомлялося про затримання Ірини Кормишкіної, проте ця інформація виявилася неточною.

Нагадаємо, ексдепутатка Ірина Кормишкіна та її чоловік Юрій були визнані винними у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Тоді вона витратила 20 мільйонів гривень, які не збігалися з її доходами, а чоловік, щоб легалізувати ці гроші, через фірму придбав будинок біля Одеси.

Суд призначив подружжю покарання — 5 років ув’язнення, штраф 68 тисяч гривень і два роки заборони обіймати державні посади. Але вони визнали провину і уклали угоду зі слідством, тому від основного покарання їх звільнили.