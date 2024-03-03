У Молдові жорстко відповіли Лаврову на його закиди щодо Придністров'я

Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який коментував звернення "придністровських депутатів" по допомогу до Росії.

Про це пише NewsMaker.

Там наголосили, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у відомстві.

У МЗС Молдови також додали, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС. Понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу, заявили в міністерстві.

"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – йдеться у повідомленні.

Сергій Лавров 1 березня виступив на дипломатичному форумі у Туреччині і заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо врегулювання придністровського питання.

Він також звинуватив Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

У переговорах щодо врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5+2" беруть участь представники сторін: Молдова та Придністров'я, посередники від ОБСЄ, Росії та України, а також спостерігачі від ЄС та США. Востаннє учасники формату збиралися на засідання 2019 року.

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що Росія використала так званий з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдовської Республіки" та їхній заклик "про допомогу" – як плацдарм для посилення гібридних операцій проти Молдови.

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