У Москві були впевнені, що українці не будуть опиратись окупації — премʼєр Латвії

У Кремлі думали, що для українців російська окупація буде "збоченим щастям".

Премʼєрміністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що під час прийняття рішення щодо вторгнення в Україну, у Москві були впевнені, що українці не будуть чинити опору.

Про це він заявив під час інтервʼю виданню "Європейська правда".

Премʼєр зазначив, що у Кремлі думали, що для українців російська окупація буде "збоченим щастям".

"І вони вважали, що ніхто інший не допомагатиме захищати Україну, адже ваша держава не є членом НАТО" - зазначив Каріньш.

Разом з тим, на думку голови уряду Латвії, напад на будь-яку країну НАТО був би ще біль нераціональним кроком зі сторони РФ, ніж вторгнення в Україну.

"Із захистом країн Альянсом все принципово інакше. НАТО давно та традиційно покладається на спільний захист, і всі знають, що таке стаття 5. До того ж після 2014 року, а також ще більше після лютого 22-го року Альянс суттєво зміцнив захист свого східного кордону – від держав Балтії й далі до Румунії з Болгарією" - зазначив прем’єр Латвії.

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що завершення війни в Україні має передбачати збереження територіальної цілісності України. Крім того, необхідно створити умови для недопущення в подальшому повторної агресії з боку противника.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що будь-який такий компроміс з Росією призведе не до миру, а до загострення ситуації, а потім і до нової війни.

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